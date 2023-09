Mélanie Fouché, Schauspielerin aus Saarbrücken Mélanie Fouché: Mit Jomi und den Überzwergen fing alles an

„Ich gehe jedes Mal hier durch und bin ganz beseelt, weil ich an jeder Ecke etwas entdecke, was mit meinen Wurzeln zu tun hat“, sagt die Schauspielerin Mélanie Fouché beim Besuch ihrer Heimatstadt Saarbrücken. So geht es ihr auch mit ihrem Lieblings-Café Ubu le Roi im Nauwieser Viertel. Sie erinnert sich noch an die Vornamen der Bedienungen, die in den Neunzigern hier arbeiteten. Die Eltern sind auch noch hier – beide haben sich im Rentenalter der Kunst zugewandt. Der Vater arbeitete früher beim Saarländischen Rundfunk, jetzt töpfert er. Die Mutter malt – früher unterrichtete sie als Lehrerin.