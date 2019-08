Handwerk : Jung-Handwerker zeigen ihr Können

Saarbrücken Handwerkskammer ehrt die Jahrgangsbesten – zwei sind aus dem Regionalverband.

Von der neuesten Friseurmode über den Designer-Schreibtisch bis zum Roboterarm: In der Kundenhalle der Sparkasse Saarbrücken am Neumarkt sind derzeit die besten Meisterstücke saarländischer Junghandwerker zu sehen. Im Beisein von Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Handwerkskammer-Präsident Bernd Wegner (CDU) eröffneten Sparkassen-Vorstandschef Hans-Werner Sander sowie Sparkassen-Verbandspräsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider am Montagabend vor gut 150 Gästen die noch bis 30. August dauernde Ausstellung. Zugleich wurden die elf Jahrgangsbesten des Saar-Handwerks geehrt, von denen zwei aus dem Regionalverband Saarbrücken kommen. Es sind dies der erst 23-jährige Installateur und Heizungsbauer Timo Roemer aus Saarbrücken, der in drei Tagen einen kompletten Heiz- und Klimatechnik-Plan für ein neu zu bauendes Einfamilienhaus aufstellte, sowie der junge Elektrotechniker Fabian Ziegler aus der Landeshauptstadt, der ein automatisiertes Smart-Home-Gebäude mit intelligenten Steuerungen von der Steckdose bis zum Fenstergriff entwarf.