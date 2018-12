Und zwar eine ziemlich trotzige. Vor zwei Tagen fing es nämlich an, zu bocken, ging dauernd aus. Mein lieber Mann raste durch die halbe Stadt, um einen neuen Akku für mein geliebtes altes Telefon zu finden. Ich hänge nämlich gern mein Herz an Autos, Telefone und andere angeblich unbelebte Gegenstände. Er wurde nicht fündig. Mein Handy streikte weiter. Schweren Herzens beschlossen wir, dass ich wohl nach vielen Jahren doch mal ein neues Smartphone brauche. Gestern hat er es mir gekauft. Und was soll ich sagen: Seit gestern Abend funktioniert mein altes Gerät einwandfrei.