Umfrage in Saarbrücken : Mehr Ruhe an der Johanneskirche löst das Problem nicht

Anna Huppert wohnt direkt an der Johanneskirche. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken SZ-Umfrage: Dass die Randständigen woanders hin sollen, finden troztdem einige Bürger gut. Doch es gibt Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nina Schmeer und Frank Bredel

Viele sogenannte Randständige treffen sich schon seit Jahren an der Johanneskirche. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Stadt plant eine Verlegung des Treffpunkts von der Johanneskirche in die Nähe des Bruder-Konrad-Hauses. Was halten die Saarbrücker davon?

Christel Keller hat die Debatte um die Umsiedlung verfolgt: „Ich glaube nicht, dass die Obdachlosen einfach so von der Johanneskirche wegwollen“, meint die 86-Jährige. Sie glaubt, die Betroffenen wollen in der Stadt bleiben: „Der Platz an der Johanneskirche ist zentral. Da können sie das Stadtgeschehen verfolgen und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Keller.

Flora Gessner findet es sinnvoll, dass die Randständigen den Platz an der Johanneskirche räumen sollen. „Es gibt einem schon ein mulmiges Gefühl, allein im Dunkeln an der Haltestelle vorbeizulaufen. Aber ich finde unglücklich, wie das Projekt angegangen wurde“, erklärt die 28-jährige Studentin. Es sei ein Unding, dass die Unterstände abgerissen wurden, bevor es wirklich einen neuen Platz für die Betroffenen gibt: „Im Moment gibt es keinen Ort, an dem sich die Menschen unterstellen können, wenn es regnet. Ich glaube, man sieht die Obdachlosen mehr als Problem, weniger als Menschen, und das finde ich traurig.“

Anna Huppert wohnt direkt an der Johanneskirche. „Aus Sicht der Anwohner ist das super, denn gerade nachts können die Obdachlosen an der Johanneskirche sehr laut sein. Ich wache sogar manchmal nachts auf und frage mich, was da gerade passiert“, sagt die 25-Jährige. Allerdings werde das Problem nur verschoben und nicht gelöst, erklärt die Saarbrückerin. Sie weiß, dass es am neuen Standort auch Anwohner gibt. Auch Dieter Knörr zweifelt, ob die Betroffenen einen neuen Treffpunkt annehmen. „Ich wünsche mir, dass die Betroffenen in dem Prozess auch von Sozialarbeitern beraten und unterstützt werden“, sagt der Saarbrücker. Er verstehe, dass Anwohner und Politiker die Obdachlosen gerne an einer anderen Stelle unterbringen würden. Auch seine Frau Jutta Knörr denkt, dass die Randständigen unterstützt werden müssen: „Es ist sehr traurig, dass es Menschen gibt, die so leben. Ich finde, man muss sie einbinden und mit ihnen sprechen“, sagt die 69-Jährige. Sie hofft, dass die Menschen in Zukunft mehr Hilfe bekommen.

Dieter Knörr bezweifelt, dass die Randständigen einen neuen Treffpunkt annehmen. Foto: BeckerBredel

Flora Gessner meint, die Menschen haben derzeit gar keinen Ort mehr, wo sie sich unterstellen können. Foto: BeckerBredel