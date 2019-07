Saarbrücken : Mehr Saarländerinnen gehen arbeiten

Saarbrücken Im Saarland gibt es heute deutlich mehr berufstätige Frauen als noch vor zehn Jahren. Zugenommen hat vor allem die Teilzeitbeschäftigung.

Die Zahl der Frauen, die im Saarland arbeiten gehen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Das teilt die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Anfrage mit. Demnach gab es 2008 rund 149 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Saarländerinnen, 2018 waren es 176 701 – ein Plus von fast einem Fünftel. Dazu kommen aktuell 57 500 geringfügig Beschäftigte; vor zehn Jahren waren es 62 500. Nach BA-Angaben hat im genannten Zeitraum vor allem die Teilzeitbeschäftigung zugenommen: um 61,5 Prozent auf rund 85 000. Die Zahl der Frauen in Vollzeit sank seit 2008 um 2,8 Prozent auf 92 000. Jedoch arbeiten seit 2015 Jahr für Jahr wieder mehr Frauen Vollzeit.