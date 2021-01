Schnee und Glätte : Mehrere witterungsbedingte Unfälle im Saarland

Saarbrücken Schnee und Glätte haben im Saarland für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt.

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger in Sankt Ingbert habe etwa auf verschneiter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in einen parkenden Wagen gekracht, teilte die Polizei mit. Demnach sei der Sachschaden nur gering. Augenzeugen sollen beobachtet haben, wie der 20-Jährige am späten Donnerstagabend hupend beschleunigte und auf der Straße driftete.