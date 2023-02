Frauke Bagusche im Theater im Viertel : „Tisch und Wasserglas“ für eine Meeresbiologin

Frauke Bagusche lebt derzeit in Saarbrücken, hält aber Vorträge in ganz Europa, um das Meer zu schützen. Foto: Honk Photo/Randomhouse Verlag/HONKPHOTO HOLGER KIEFER

In der Reihe „Tisch und Wasserglas“ beschäftigt sich das Theater im Viertel mit der Frage, wie es mit der Menschheit weitergehen kann vor dem Hintergrund von Klimakrise und Artensterben. Am Sonntag ist dazu die Meeresbiologin Frauke Bagusche eingeladen.

Erstaunliches passiert unter Wasser: Das Meer leuchtet nachts geheimnisvoll, kleinste Organismen (das Plankton) haben die größte Macht, und Fische sind keineswegs stumm, sondern kommunizieren lauthals miteinander. Die Meeresbiologin Frauke Bagusche erzählt faszinierende Geschichten von den kleinsten und größten Lebewesen unserer Welt und erklärt, woher der Duft kommt, der unsere Strandspaziergänge erfüllt, was für das Leuchten verantwortlich ist, das wir nachts im Wasser bewundern können, und warum das Meer nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unser Schicksal und das des ganzen Planeten lenkt. Dazu zieht sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso heran wie ihre eigenen unmittelbaren Erfahrungen und ergründet so unsere innige Beziehung zum Meer: Denn egal ob wir in den Alpen, in Kiel oder Berlin sind – wir sind durch jeden Atemzug mit dem blauen Wunder verbunden.

In der Lesungsreihe „Tisch und Wasserglas“ die das Theater im Viertel am Landwehrplatz gemeinsam mit Fridays for future veranstaltet, erklärt sie am Sonntag, 19. Februar, aber auch, warum das Meer so dringend unsere Hilfe braucht und stellt aktuelle Lösungsansätze und Forschungsergebnisse zur Rettung der Ozeane vor – mit einfachsten Maßnahmen für den Alltag können wir helfen, unsere Lebensgrundlage, das Meer, zu erhalten. Die Lesung wird sich also primär der Frage nach der Zukunft unserer Meere widmen.

Dr. Frauke Bagusche ist Meeresbiologin. Nach ihrer Promotion an der University of Southhampton in England leitete sie meeresbiologische Untersuchungen auf den Malediven und segelte 9500 Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer, um auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen. Derzeit lebt sie in Saarbrücken und hält deutschlandweit Vorträge und gibt Schulungen zu heeresbiologischen Themen.