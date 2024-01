Festival Max Ophüls Preis: Lolas Bistro Ophüls-Festival: Lola mischt das Saarlandmuseum auf

Saarbrücken · An diesem Montagabend, 22. Januar, wird in Saarbrücken das 45. Festival Max Ophüls Preis eröffnet. Bis Samstag findet das deutschlandweit bekannte Treffen der Jungfilmerinnen und Jungfilmer in den verschiedenen Festival-Kinos statt. Aber so alt das Filmfestival auch sein mag, etwas ist doch ganz neu in diesem Jahr: Der Festivalclub ist erstmals im und um das Saarlandmuseum eingerichtet. Wir haben mit Räume-Zauberer Oliver Häfele über sein visuelles Konzept im neuen Club und die speziellen Herausforderungen im Museum gesprochen.

22.01.2024 , 15:34 Uhr

Industriecharme mit viel Metall und Holz ist das optische Konzept, für das sich Oliver Häfele in diesem Jahr für den Ophüls-Club entschieden hat. Das Foyer des Saarlandmuseums bekommt so ein völlig verändertes Erscheinungsbild. Foto: Krämer/Kerstin Krämer

Von Kerstin Krämer

Kein Festivalclub, nein – ein regelrechtes Festivalgelände erwartet die Besucher des diesjährigen Filmfestivals Max Ophüls Preis, kurz MOP. Auf dem Vorplatz des Saarlandmuseums reihen sich sieben Pagodenzelte aneinander, und im Museum selbst erstreckt sich der Treffpunkt zum gemeinsamen Reden, Netzwerken, Feiern und Tanzen quer durchs gesamte Foyer und den Vortragssaal bis ins Café Kunstherz, das sich vorübergehend in „Lolas Café“ umbenennt.