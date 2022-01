Der Regisseur Walter Schmuck beim Ophüls-Festival : Dieser „Don Quixote“ startet vom Nauwieser Viertel aus

Saarbrücken Die Liebe hat ihn nach Saarbrücken verschlagen. So kommt es, dass der Dokumentarfilmer Walter Schmuck seinen Film „Die Reisen des jungen Don – Diarios de Don Quixote“ beim Ophüls-Festival als „saarländischen Beitrag“ zeigt. Die Dreharbeiten führten ihn nach Südamerika und in die eigene Familiengeschichte.

„Die Reisen des jungen Don - Diarios de Don Quixote“ nennt sich das 99-minütige Werk, das den peruanischen Motorrad- und Selbstfindungstrip des in Karlsruhe geborenen Künstlers zeigt. Schmuck begibt sich dabei auf die Spuren seines Vaters, der einst in Peru drei Jahre Entwicklungshilfe leistete. Dessen traumatisches Erlebnis dabei war der Besuch eines Freundes, der sein Leben unter ungeklärten Umständen bei einem Kneipenbesuch verlor.

Die Ursprungsidee des Regisseurs war, das Don Quixote-Motiv auf die Geschichte seines Vaters zu übertragen. „Die Idee ist schon auf der Schauspielschule entstanden: dass mein Vater immer ein Don Quixote war.“ Der Mordfall sei das große Ereignis gewesen, in dem er den Ursprung für seinen Kampf fand. Das Angehen gegen die Windmühlen habe sich dann bei ihm in vielen Aspekten seiner Persönlichkeit bemerkbar gemacht.

In seiner Doku kämpft Schmuck junior weniger gegen Windmühlen, sondern mit seinem Ross Rosinante, dargestellt von einem Enduro-Motorrad, das häufig an den ungünstigsten Stellen stehenbleibt. Mehrfach muss er von hilfsbereiten Peruanern gerettet werden. Gleichzeitig setzt er sich intensiv mit dem eigenen Vaterwerden auseinander und erlebt auf der Reise eine herzzerreißende Sehnsucht nach seiner Frau und dem noch ungeborenen Kind.

Viele Spuren des Vaters findet er nicht: Nur die Straße, in der der Mord passiert sein muss, und ein älterer Missionar, der sich dunkel an zwei deutsche Ingenieure erinnert. Die Bilder aus Peru sind dennoch beeindruckend.

Dass Schmuck überhaupt in Saarbrücken landete, lag an seiner Frau Nina. Die lernte er kennen, als er seinen besten Freund und Schauspielkollegen Ali Berber, am Staatstheater angestellt, besuchte. Seit 2016 wohnt er im Nauwieser Viertel, zuvor war er in Bremen und Bremerhaven an Theatern tätig. „Nach fünf Jahren Festanstellung wollte ich freier arbeiten“, sagt der 37-jährige.