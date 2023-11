Sparplan von Reifenhersteller Massiver Stellenabbau bei Michelin — Schock im Werk in Homburg

Homburg · Lange wurde gemunkelt, nun sind die Schließungs- und Verlagerungspläne des Reifenherstellers Michelin bekannt: Bis Ende 2025 will Michelin drei Standorte in Deutschland restrukturieren. Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem steigende Produktionskosten. Insgesamt trifft es 1410 Mitarbeitende in Deutschland – auch das Werk in Homburg ist betroffen.

28.11.2023 , 14:43 Uhr

Im Homburger Werk ist die Lkw-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung von den jüngsten Sparplänen betroffen. Foto: BeckerBredel