Verschärfte Corona-Maßnahmen : Flächendeckende Maskenpflicht und 3G – was ab morgen wo in Saarbrücken gilt

Ein Schild weist auf die Maskenpflicht in der Innenstadt hin. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Morgen tritt in der Landeshauptstadt Saarbrücken eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Besucher müssen eine Maske tragen oder ihren 3G-Status nachweisen. Was ab dann wo gilt.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Mittwoch (24. November). Ab dann gilt in folgenden Bereichen der Innenstadt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes:

Reichstraße (ab Saarbahngleise) bis zur Einmündung Trierer Straße/Faktoreistraße (inklusive Vorplatz der Europagalerie)

Bahnhofstraße

Kaiserviertel: Sulzbachstraße bis Ecke Lampertstraße, Rotenhofstraße bis Ecke Futterstraße, Futterstraße bis Kaiserstraße

Kath.-Kirchstraße

Hinterer Bereich der Gerberstraße (ab Ecke Kaltenbachstraße bis Gustav-Regler-Platz), Herbergsgasse

Gustav-Regler-Platz

Rabbiner-Rülf-Platz

St. Johanner Markt bis zur Bleichstraße einschließlich zuführende Straßen: Kaltenbachstraße, Kappengasse, Türkenstraße jeweils bis Gerberstraße, Saarstraße, Fürstenstraße, Fröschengasse, Am Stiefel, Kronenstraße, Ev-.Kirchstraße, Cora-Eppstein-Platz, Fassstraße, Obertorstraße bis Ecke Bleichstraße

Tbilisser Platz

Die Maskenpflicht gilt für alle Personen ab dem sechsten Lebensjahr, sofern gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Entsprechende Plakate weisen auf die Maskenpflicht hin.

Maskenpflicht und 3G-Regelung

Um von der Maskenpflicht entbunden zu werden, muss ein negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden alt), der Nachweis der Genesung von einer Corona-Infektion oder der Nachweis des vollständigen Impfschutzes vorgelegt werden. Während des Verzehrs von Speisen und Getränken kann die Maske abgenommen werden.

Zeitgleich beginnt auch der Saarbrücker Weihnachtsmarkt. Hier gilt allerdings an den Essens- und Getränkeständen die 2G-Regel. Demnach werden die Standbetreiber den Nachweis der Genesung von einer Corona-Infektion beziehungsweise den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes vor dem Verkauf von Lebensmitteln am Stand kontrollieren.

Wer einen entsprechenden Nachweis vorlegt, erhält dann einen tagesaktuellen Stempel. Dieser berechtigt am jeweiligen Tag zum Kauf von Speisen und Getränken auch an allen anderen Ständen des Christkindlmarktes. Neben den Betreibern wird auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) die Einhaltung der geltenden 2G-Regel an den Ständen kontrollieren (die SZ berichtete).