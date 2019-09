Theater im Viertel : Im TiV: „Marx und Gandhi face to face“

Im Theater im Viertel am Landwehrplatz steht nochmal das Stück von Peter Tiefenbrunner: „Marx und Gandhi face to face“ auf dem Programm. Am Mittwoch, 2., und Donnerstag, 3. Oktober spielen Miguel Bejarano Bolívar und Sebastian Müller-Bech die beiden Figuren der Weltgeschichte.

