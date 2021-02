Entscheidung im siebten Wahlgang : Martin Grasmück wird neuer Intendant des Saarländischen Rundfunks

Saarbrücken Der Rundfunkrat des SR hat im siebten Wahlgang am Dienstag in der Saarbrücker Saarlandhalle den bisherigen Hörfunkdirektor Martin Grasmück (50) zum neuen Intendanten des ARD-Senders gewählt.

Der Rundfunkrat musste bei der Intendantenwahl nach drei Wahlgängen am Montagabend – wie berichtet – in die Verlängerung. An diesem Dienstag musste dann eine Entscheidung fallen. Das Mediengesetz schreibt vor, dass in den Wahlgängen drei bis sechs eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Erst im siebten Wahlgang genügt die einfache Mehrheit.