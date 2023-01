Max-Ophüls-Preis : Als Festivalfahrer ist Diskretion erste Pflicht

Darum wird ihn mancher Autofahrer beneiden: Martin Altehage darf bis vor den Kinoeingang fahren, um Gäste des Filmfestivals abzuholen oder in den nächsten Film zu bringen. (hier mit einer Festivalpraktikantin). Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Als Chauffeur beim Festival Max Ophüls Preis erhascht Martin Altehage schon mal den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen.

Seit über 15 Jahren nimmt sich Martin Altehage fast jeden Januar während des Filmfestivals Max Ophüls Preis eine Woche Urlaub. Aber nicht etwa, um den ganzen Tag Wettbewerbsfilme ansehen zu können. Der Wahl-Saarbrücker hat anderes vor. Er chauffiert Gäste des Festivals, Prominente oder solche, die es vielleicht noch werden, mit bequemen Limousinen, die ein Sponsor zur Verfügung stellt, zum Hotel oder ins Kino.

Warum er dafür seinen Urlaub opfert? „Es macht mir einfach Spaß, die ganze Festivalatmosphäre zu kennen, interessante Gespräche zu führen mit den Gästen. Und der Blick hinter die Kulissen ist sehr spannend, jedes Mal aufs Neue“, erklärt Altehage, der an gewöhnlichen Arbeitstagen bei einem Bildungsträger arbeitet. Dabei war der 50-Jährige am Anfang weder ein Kino- noch ein Festivalfan, sondern eher auf Arbeitssuche. „Ein Freund hatte mir da erzählt, dass Fahrer gesucht werden“, erinnert er sich. Altehage hatte Zeit, also hat sich gemeldet. Als er eine neue Stelle gefunden hatte, hörte er mit dem Chauffieren beim Festival für etliche Jahre auf. Aber dann zog es ihn doch wieder hin.

Natürlich hätten die Fahrer und Fahrerinnen im Laufe der Woche auch Gelegenheit, sich den ein oder anderen Film anzuschauen, räumt Altehage ein. Zwischendurch, wenn man mal Pause habe. Beim Eröffnungsfilm zum Beispiel. „Da sitzen normalerweise ja die, die noch gefahren werden wollen, im Film, also kann man den auch gucken, sofern es denn Platz in den Nebensälen gibt“, erzählt er. Man darf sich den Chauffeur-Job beim Filmfestival aber auch nicht falsch vorstellen. Altehage und seine sieben Kolleginnen und Kollegen lehnen nicht cool ein Zigarette rauchend an der Limousine, um jederzeit bereit zu sein, Wünsche von Filmleuten zu erfüllen. „Die Fahrten sind fest vorgegeben, wir sind kein Taxi, das auf Zuruf die Festivalgäste von A nach B bringt, sondern das wird koordiniert von der Fahrerdisposition. Da gibt es täglich neue Pläne“, erklärt der Gelegenheits-Fahrer.

Meistens holten sie Filmteams oder Jurys vom Bahnhof oder vom Flughafen ab, um sie zum Hotel zu bringen und vom Hotel zum Kino, vom Kino zurück zum Hotel. Unter der Woche würden dann hauptsächlich die rund 20 Mitglieder der verschiedenen Jurys „geshuttelt“, sagt Altehage. Denn: „Die haben ja das anstrengendste Programm, die müssen ja viele Filme anschauen und dann auch noch bewerten.“Meist blieben die ja den ganzen Tag im Cinestar, führen höchstens Mal mittags woandershin zum Essen und abends in Lolas Bistro.

In der Regel sind das dann kurze Strecken, die längsten sind die zum Flughafen. Nach Ensheim oder auch mal zum Findel-Airport in Luxemburg. Einmal sollte er morgens um halb sechs Uhr zwei Gäste zu ihrem Flieger von Frankfurt Richtung USA bringen. Der eine Gast hatte wohl zu lange gefeiert und war nicht da und nicht erreichbar. Sollte der andere deswegen etwa auch noch den Abflug verpassen? Der sagte: „Fahren Sie!“ und Altehage fuhr.

Ein anderes Mal, erzählt Altehage, musste er am Festivalsamstag nach Frankfurt düsen, um ein Filmteam, das sich schon auf den Heimweg gemacht hatte, wieder zurückzuholen und zur Preisverleihung zu chauffieren. Die Filmcrew hatte sich einfach keine Chancen ausgerechnet. „Als Fahrer oder Team kriegt man natürlich auch vorher schon mit, wer eventuell gewinnen könnte“, sagt Altehage verschmitzt. „Es ist eben oftmals so, dass die Jurys aus dem Film kommen, sich ins Auto setzen und dann direkt anfangen über den Film zu diskutieren. Da bekommt man als Fahrer schon mit, ob der Film gut oder schlecht ankam, aber das darf natürlich nirgends durchsickern.“ Nun aber mal Butter bei die Fische: Wie verhalten sich denn die Schauspieler und Regisseurinnen, die Stars, Sternchen und Exzentriker, wenn sie bei ihm im Fonds sitzen oder auch vorne, neben ihm?

Tja, da kann man Altehage noch so lange mit Fragen traktieren. Der Mann bleibt stur diskret. Schließlich musste er, wie jeder Fahrer von wichtigen Personen, ob in Konzernen oder beim Filmfestival mit den blauen Herzen, eine Verschwiegenheitserklärung abgeben. Und so ganz allgemein, ohne Nennung von Namen? 95 Prozent der Fahrgäste, die in seinen Wagen steigen, kenne er gar nicht, sagt Altehage. Deshalb recherchiere er ihr Aussehen auch vorher oft im Internet. Damit er am Flughafen nicht etwa die falschen einsteigen lässt. Wen Altehage einmal fahren musste, den oder auch die erkennt er auch nach Jahren noch wieder, wenn er sie in Serien wie „Türkisch für Anfänger“ oder „Frauenknast“ wieder entdeckt.