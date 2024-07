Open Air nach Unwetter Mark Forster feiert mit Fans in Saarbrücken am E-Werk (mit Fotos)

„Wir freuen uns seit Monaten auf diesen Tag“, ertönte die Stimme von Mark Forster auf der Open-Air-Bühne am E-Werk in Saarbrücken, wo er am Samstag, 20. Juli, mit seiner Band gastierte. Und dabei handelte es sich keineswegs um eine Floskel. Denn der Sänger war kürzlich gesundheitlich angeschlagen und musste einige seiner Konzerte in anderen Städten ausfallen lassen. Zudem gab es am Samstag auch noch Probleme mit dem Tour-Bus, und Mark Forster und sein Team trafen erst viel später als erwartet in der saarländischen Landeshauptstadt ein.