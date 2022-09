Kommunikationstrainerin Marion Bredebusch : Ihr Wegweiser im Leben ist das Herz

Marion Bredebusch hat es sich zur Aufgabe gemacht, „Unternehmen menschlich zu machen und Menschen glücklich“. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Marion Bredebusch berät als Kommunikationstrainerin Menschen und Unternehmen. Ihr „Institut für Kommunikation und Kompetenz“ feiert bald sein 20. Jubiläum.

Von Isabell Nina Schirra

Man braucht nur wenige Sätze mit Marion Bredebusch zu wechseln, um sich ihres besonderen Wesens bewusst zu werden. Diese Frau ist warmherzig und doch bestimmt, sie ist stark und sanft zugleich, scheint ganz in ihrer Mitte zu ruhen und doch irgendwie über den Dingen zu schweben. Ein breites, ansteckendes Lächeln gehört zu ihr wie die auf dem Herz ruhenden Hände. Immer wieder hört sie, auch während dem Sprechen, in sich hinein, verbindet sich mit ihrem Inneren. Das Herz ist Bredebuschs Wegweiser. Im eigenen Leben. Und als Geschäftsstrategie. So lautet das grundlegende Prinzip ihres „Bredebusch Institutes für Kommunikation und Kompetenz“ auch „Herz führt“. Gemeinsam mit ihrem Team aus rund zehn Trainern und Trainerinnen verfolge sie die Vision „Unternehmen menschlich zu machen und Menschen glücklich“, sagt Bredebusch. Seit zwei Jahrzehnten ist sie nun schon mit dieser Strategie erfolgreich, in diesem Jahr feiert Bredebusch mit ihrem Institut 20-jähriges Bestehen. In den Anfangstagen des Institutes sei sie für ihre doch recht spirituelle Herangehensweise an Coaching, Training und Unternehmensberatung noch oft belächelt worden, erzählt Bredebusch. Sie sagt das ohne Gram, ohne Groll. „Für mich stand immer schon der Mensch im Mittelpunkt“, sagt sie, „und mit dieser ganzheitlichen Vision war ich eine Vorreiterin, ich war meiner Zeit voraus, die Welt war damals noch nicht so weit“. Sie sei glücklich, dass sich in den vergangenen zehn Jahren in dieser Hinsicht eine gewisse gesellschaftliche Veränderung abzeichne. Und trotzdem sei da noch viel zu tun: „Wir haben verlernt auf das Herz zu hören“, sagt Marion Bredebusch.

Marion Bredebusch und ihr Team begleiten Menschen in fast allen Lebenslagen. Zum Leistungsspektrum des Institutes zählt alles von Entscheidungsfindung über Umgang mit Angst und Bewusstwerdung von Bedürfnissen bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung und Ausbau von Führungs- und Präsentationskompetenzen. Dabei hat jeder Trainer sein Spezialgebiet. „Ich selbst arbeite also fast nur mit Lieblingsthemen“, betont Bredebusch, „Verkaufs-Training biete ich selbst zum Beispiel nicht an, dafür aber Balance Seminare“. Auch wenn sie viel mit Privatpersonen arbeitet, in diesem Kontext sogar vieles auffangen, sehr tief gehen kann, wie sie sagt, bleibt Bredebuschs Steckenpferd doch die Unternehmensberatung. „Ich habe mich da weg von einzelnen Trainings hin zu Prozessbegleitung entwickelt“, erklärt sie. Ihre Arbeit in Unternehmen beginne immer bei der Führungsebene. „Die meisten Führungskräfte schauen bei sich selbst ja gar nicht hin“, sagt Bredebusch, „da geht es dann zunächst einmal darum, an deren Glaubenssätzen zu arbeiten“. Sie wolle Menschen dazu anregen authentisch zu sein, Vielfalt zu leben. Oft versuchten sich Menschen in Schablonen zu pressen, seien von Angst regiert. „Das blockiert total“, sagt sie. Entscheidungen müssten ohnehin mehr aus dem Bauch getroffen werden, daher ginge es ihr in ihren Coachings auch darum die „Dominanz des Verstandes zu reduzieren“.

Die Prozesse, die Marion Bredebusch bei ihren Klienten anregen will, hat sie selbst schon durchlebt. Mehrfach. Vor allem aber auch in Hinsicht auf ihre Unternehmensgründung. Erste und tiefgreifende Erfahrungen im Coaching sammelte die gebürtige Dortmunderin schon während ihres Pädagogik-Studiums. Gerade einmal 22 sei sie gewesen, als sie erste Seminare, etwa „für gestandene Volkswagen-Mitarbeiter“ leitete. Nach einer ersten Stelle bei einem Jugendverband zog es sie dann ins Saarland, um an der Universität des Saarlandes eine Verwaltungsstelle anzunehmen. Neun Jahre arbeitete Marion Bredebusch dann an der UdS, war unter anderem am Aufbau des Gleichstellungsbüros beteiligt. Bis sie nicht mehr konnte. „Ich steckte damals in Strukturen fest, die mich krank gemacht haben“, sagt sie. Ganz spontan habe sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, den sie nie bereut habe – auch nicht, als sie nur ein halbes Jahr nach der Unternehmensgründung durch Trennung alleinerziehende Mutter von zwei Kindern wurde. „Wo eine Tür sich schließt, öffnen sich zwei neue“, sagt Bredebusch, sie habe da ein Ur-Vertrauen, betrachte Krisen immer als Chance. So auch die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns, die für Bredebusch viel freie Zeit und wenig bis keine Einnahmen bedeuteten. Sie gründete die Initiative „Aufschwung“, bei der sie Unternehmer, die eine Finanzspritze benötigten, mit solchen, die gerade etwas über haben – und dafür keine Gegenleistung erwarten – vernetzt. 300000 Euro konnte Bredebusch so bereits umverteilen. „Wir müssen Wirtschaft neu denken“, betont Bredebusch, „Teilen ist das neue Herrschen“.

Auch ihre schon lange gehegte Idee einer Talkshow positiver Nachrichten setzte sie mit ihrem YouTube-Format „Marions Herzenstalk“ gleich mit 89 Folgen in die Tat um. Natürlich habe sich da irgendwann auch die Existenzangst gemeldet, sagt Bredebusch, sie habe sich überlegt wo sie Kosten sparen könne, überlegt ihr Haus, in dem sie lebt und arbeitet, loszulassen. Und sich dagegen entschieden. Denn das Haus mit Blick über die Stadt, mit Kirsch- und Pflaumenbäumen im Garten, sei ihre Oase. Der Ort, der ihr Kraft spende. So wie das tägliche Meditieren, das regelmäßige Sich-Coachen-Lassen, das Tanzen bis tief in die Nacht und das Improvisationstheater. All das mache sie zu dem Menschen, der sie ist, sagt Bredebusch. Sehr belastbar und ganz in ihrer Mitte.