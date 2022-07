Landesbester Azubi : Marcel Monteiro fühlt sich in der digitalen Arbeitswelt wohl

Er hat allen Grund zur Freude: Marcel Monteiro, 27, aus Ormesheim hat seine Ausbildung zur Servicekraft im Dialogmarketing als Landesbester abgeschlossen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Für seine Ausbildung zur „Servicekraft im Dialogmarketing“ wurde er als landesbester Azubi ausgezeichnet. Jetzt will er sich noch weiter spezialisieren.

Wenn eine Kundin oder ein Kunde schon einmal ein Problem mit dem Digital-Abo der Saarbrücker Zeitung hatte oder Fragen und Kritik äußerte, dann hatte er oder sie eventuell Kontakt mit Marcel Monteiro. Die Ausbildung zur „Servicekraft im Dialogmarketing“ absolvierte er bei der Saarbrücker Media Verkaufs GmbH (SMVG) im Kundenkontaktcenter der Saarbrücker Zeitung. Als Landesbester schloss er die Ausbildung ab und wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland dafür besonders ausgezeichnet.

Nachdem der 27-Jährige seine Schulausbildung abgeschlossen hatte, begann er einen Job in einem Callcenter in Homburg: „Ich habe gemerkt, dass mir die Büroarbeit und der Kundenkontakt sehr viel Spaß machen. Schließlich wollte ich eine Ausbildung in diese Richtung machen. Auf der Webseite der Saarbrücker Zeitung habe ich die Stellenausschreibung gesehen und mich beworben“, erklärt der Landesbeste. In der zweijährigen Ausbildung werden alle Bereiche durchwandert: „Es gibt die Reklamation, den Digital-Aboservice, Beschwerdemanagement und die Rechnungsabteilung. Man wird überall eingearbeitet und lernt die Grundlagen kennen. Mein Schwerpunkt war der Digital-Aboservice. Hier bearbeitet man Beschwerden, Feedback, Verbesserungsvorschläge und allgemeine Fragen. Außerdem kontrolliert man jeden Morgen, dass das E-Paper richtig funktioniert und keine Seite fehlt, oder es Störungen gibt“.

Dem Ormesheimer gefällt die Arbeit „Es ist sehr abwechslungsreich. Man hat jeden Tag mit neuen Leuten zu tun, und kein Tag ist genau wie der Letzte.“ Die Abschlussprüfung bestand aus theoretischen und praktischen Teilen: „Im theoretischen Teil wurden Wirtschaft, Kommunikation und Kundenbetreuung abgefragt. Der praktische Teil bestand aus einem Verkaufsgespräch. Ich musste einem Prüfer, als wäre ich eine Firma, Headsets verkaufen. Das Ganze fand telefonisch statt“, berichtet Monteiro.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung arbeitet Monteiro im Moment als Sachbearbeiter bei einer Versicherung: „Ich wollte auf jeden Fall im Büro bleiben, aber der Job ist nicht für die Ewigkeit. Nächstes Jahr will ich anfangen, Marketing und Kommunikationsmanagement zu studieren. Ich hoffe natürlich, dass ich durch das Studium so gut durchkomme, wie durch die Ausbildung. Mein Traum ist es danach in einer Firma im Onlinemarketing zu arbeiten.“