Hausbesuch Werner Dörrenbächer Ins Ziel mit einem blutenden Fuß

Werner Dörrenbächer wurde am 5. Oktober 1954 in Schiffweiler geboren, ist 70 Jahre alt und wohnt seit 2015 mit seiner Ehefrau Ina nahe Burgas in Bulgarien.

Der Vater einer erwachsenen Tochter ist vor kurzem Opa geworden. Beruflich war er bei der Polizei als Sportleiter und Ausbilder tätig. Dörrenbächer gehörte über eine Dekade zur Marathon-Weltelite und verpasste die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau nur, weil Deutschland und andere Nationen die Spiele boykottierten.

1987 wurde er deutscher Meister im 100-Kilometer-Lauf. Im Laufe seiner Sportlerkarriere hat Werner Dörrenbächer im Training und bei Wettkämpfen rund 260 000 Kilometer zurückgelegt, was etwas mehr als sechs Erdumrundungen entspricht.

Als Kind ging Dörrenbächer zur Grundschule Stennweiler, später ins Gymnasium am Krebsberg in Neunkirchen, ehe er die Polizeischule in Lebach besuchte. Er gehörte den Vereinen SV Stennweiler, SV Saar 05 Saarbrücken und LTF Marpingen an.