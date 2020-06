Musikerinnen und Musiker im Regionalverband : Kreativer Kopf zwischen den Kunstformen

Stets gut behütet: Pianist Manuel Krass am Flügel des Studio 5 in der Hochschule für Musik Saar. Hier hat der Vielseitige einen Lehrauftrag, in Corona-Zeiten ein Segen. Foto: Krämer/Kerstin Krämer

SAARBRÜCKEN Manuel Krass lässt Grenzen in der Kunst keinen Platz.

Ohne sie wäre es ganz schön still. Die Musikerinnen und Musiker, die im Regionalverband arbeiten, sorgen seit Jahren dafür, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen zu erleben. Von der Corona-Krise sind viele von ihnen schwer getroffen. Anlass für uns, einigen von ihnen nach und nach wenigstens hier eine „Bühne“ zu geben. So lange, bis sie hoffentlich alle wieder live spielen werden.

Aus der Feder des Tausendsassas, der in der freien Szene als Komponist, Arrangeur, Bühnenmusiker und Schauspieler in Erscheinung tritt, floss bereits auch eine Ballettmusik (zu „Silent Mov(i)e“) für die Donlon Dance Company des Saarländischen Staatstheaters (SST).

Bereits während der Ausbildung an der Musikhochschule stellten sich internationale Erfolge mit „Krassport“ ein, das Debütalbum des Dreiers wurde für den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert und in der Frankfurter Allgemeinen und dem New York Cadence Magazine positiv besprochen.

Als eine seiner zentralen aktuellen Unternehmungen nennt der Tastenkönner „BLANKX“, ein elektronisches Groove-Improvisationsduo mit dem Luxemburger Schlagzeuger Michel Meis. „Vor allem sind die meisten meiner Projekte aber inzwischen nicht mehr rein musikalisch“, so Krass: „Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit hiesigen Theaterakteurinnen und -akteuren wie Eveline Sebaa, Petra Lamy oder Martin Huber und bin dort meist in einer Doppelrolle als Musiker und Schauspieler eingespannt.“

Dass er so breit aufgestellt ist, kommt Krass nun in der Corona-Krise zugute: „Ich habe im Großen und Ganzen Glück gehabt. In der letzten Woche, bevor die Theater und Clubs geschlossen wurden, habe ich noch einen Workshop gemacht und drei Aufführungen in der Alten Feuerwache gespielt. Dann hat die Soforthilfe des Landes überbrückt und aktuell kann ich zumindest an der HfM etwas arbeiten, auch wenn das die laufenden Kosten bei weitem nicht deckt. Es ist ein Flickenteppich, und Existenzangst ist ein echtes Thema“, sagt der Profi.