Waffenarsenal sichergestellt : Saarbrücker droht seinem Nachbarn, den Kopf abzuschneiden

Saarbrücken Auf einen wortreichen Streit folgt der Einsatz mannigfaltiger Waffen.

Mit mehreren Waffen hat ein Mann seinen Nachbarn gedroht, ihn umbringen zu wollen. Wie ein Polizeisprecher meldet, waren sich die beiden Männer bereits am Samstagnachmittag in die Haare geraten. Zuerst hatten sich die Kontrahenten beschimpft. Dann ging der 48-Jährige mit einem Baseballschläger auf seinen Gegner los. Der wusste sich zu wehren.

Der Angreifer verschwand darauf in seine Wohnung. Allerdings zog er sich nicht dahin zurück, um es dabei zu belassen. Er bewaffnete sich mit weiteren Utensilien, um sein Opfer erneut zu attackieren. Diesmal hatte er dazu eine Lanze sowie einen Revolver dabei. Auf der Straße kündigte er an, seinen Nachbarn „kalt zu machen und den Kopf abzuschneiden“.

Der so Bedrohte rannte ins Haus und alarmierte die Polizei. Als die eintraf, hatte sich der Angreifer in seinen vier Wänden verschanzt. Die Ermittler forderten ihn mehrfach auf, herauszukommen. Das tat er schließlich mit erhobenen Händen uns ließ sich festnehmen, ohne sich zu wehren. Der Mann kam in eine Psychiatrie. Die Fahnder beschlagnahmten die Waffen. Der Auslöser für den gefährlichen Streit ist unklar.