ZKE erklärt den Umgang mit gelben Säcken

Die Aktion ist Teil der städtischen Sauberkeits-Kampagne „Sauber ist schöner. Aus Liebe zu unserer Stadt“.

Für die Ausgabe und Sammlung der gelben Säcke ist nicht der städtische Entsorger ZKE zuständig – sondern das Privatunternehmen „Rohstoffmanagement GmbH“ (RMG). Auftraggeberin der RMG ist die „Duales System Deutschland GmbH“ (DSD).

Dennoch gehen beim ZKE immer wieder Beschwerden über falsch gefüllte oder zu früh bereitgestellte gelbe Säcke ein. Der ZKE leitet solche Beschwerden in der Regel an das Ordnungsamt weiter. Wer die gelben Säcke falsch füllt oder zu früh bereitstellt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

„In dem Bereich, in dem wir am Donnerstag unsere Verteilaktion durchführen, werden leider des Öfteren unerlaubt gelbe Säcke abgelagert. Zusammen mit unseren Info-Flyern verteilen wir auch Säcke der Firma RMG. Mit unserer Aktion wollen wir darauf hinweisen, dass gelbe Säcke erst am Vorabend der Abholung rausgestellt werden dürfen. Wer den Abholtermin verpasst hat, kann die Säcke auch in haushaltsüblichen Mengen bei den ZKE-Wertstoffzentren am Holzbrunnen 4 und in der Wiesenstraße 20 abgeben“, erklärt ZKE-Pressesprecherin Judith Pirrot.

Durch diese Regelung soll das Entstehen von Dreckecken verhindert werden. Bleiben die Säcke nämlich zu lange liegen, werden sie oft von Krähen, Ratten oder sogar Wildschweinen aufgerissen – und der Verpackungsmüll fliegt durch die ganze Straße.

Im Idealfall werden die Säcke erst am Sammeltag vor 6 Uhr bereitgestellt. Außerdem ist es wichtig, dass die gelben Säcke immer richtig gefüllt werden, da sie sonst nicht mitgenommen werden.

Die Öffnungszeiten der Wertstoffzentren sind montags bis mittwochs von 9 bis 16.45 Uhr, donnerstags bis freitags von 9 bis 17.45 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 13.45 Uhr.

Bei Fragen rund um die gelben Säcke können sich Bürgerinnen und Bürger direkt an den Kundenservice der RMG wenden, Tel. 0800 400 6005, E-Mail: gelber-sack.saarbruecken@rmg-gmbh.de.

Weitere Infos gibt es im Internet.