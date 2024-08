Serie: Gemeinwesenarbeitsprojekte in Saarbrücken Wie zugewanderte Frauen im Unteren Malstatt stark gemacht werden

Im Stadtteilbüro Malstatt der Gemeinwesenarbeit der evangelischen Diakonie in der Ludwigstraße 34 fühlt man sich wie im Wartezimmer einer Hausarztpraxis. Alle paar Minuten öffnet sich die Tür des ehemaligen Ladenlokals und jemand setzt sich auf einen der vielen Stühle am großen Tisch. Es sind Einheimische und Zuwanderer, mal ein Vater mit seinen Teenager-Kindern, mal eine Frau alleine. Jedes Mal kommt Mitarbeiterin Lila Fuentes auf sie zu und fragt freundlich, ob sie einen Termin haben oder nicht. In der Regel wollen die Leute zur Sozialberatung. Sie nimmt unter den Aufgaben der Gemeinwesenarbeit (GWA) einen wichtigen Platz ein. Denn in dem vom Strukturwandel stark betroffenen Arbeiterfamilien-Stadtteil Unteres Malstatt sind die existenziellen Probleme vielfältig.