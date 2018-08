später lesen Erwachsenenbildung Seminar zum Umgang mit Angst und Trauer Teilen

„Angst, Sorgen, Trauer – Alle Gefühle sind erlaubt!“ heißt ein Elternabend, zu dem die Evangelische Familienbildungsstätte Saarbrücken der Diakonie Saar am Donnerstag, 13. September, von 19 bis 21.15 Uhr in ihre Räume an der Mainzer Straße 269 einlädt. red