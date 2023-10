Die große SZ-Reportage aus Saarbrücken-Malstatt „Klein-Damaskus“ an der Saar – Warum sich Nachbarn fremd bleiben

Das bunte Gemüse im „Aleppo Markt“ mitten in der Breiten Straße im Saarbrücker Stadtteil Malstatt türmt sich im engen Hof auf wie in einem nahöstlichen Souk. Durch dieses von orientalischen Klängen beschallte Spalier muss, wer auch noch Fleisch, Käse und Konserven braucht. Die gibt’s im Hinterhaus. Lebensmittel, Mode, Elektronik und ein großes kulinarisches Angebot – die Breite Straße ist ein Markt der Möglichkeiten. Hijabs mit integrierter Schirmkappe? Gibt es in einer edlen Kopftuch-Boutique. Elektrogeräte und Spielzeug? Im Kiosk daneben. Dem Sortiment sind hier keine Grenzen gesetzt. Überall glitzert und funkelt es – in arabischer Schrift, nicht immer auch auf Deutsch. Fast alle Geschäfte sind in syrischer Hand.