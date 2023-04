Neubau der Bildungswerkstatt Auf dem Malstatter Kirchberg wird tüchtig gebaut

Die Bildungswerkstatt auf dem Malstatter Kirchberg wächst und wächst. Schon von Weitem sieht man den Kran, er macht dem Kirchturm von St. Josef Konkurrenz. Der Rohbau wird in den nächsten Wochen fertig sein. Die Bauarbeiten seien so weit im Plan, freut sich Lena Reichhardt, die das Projekt von Anfang an begleitet hat. Seit 2018 haben sich viele Akteure, darunter auch die Gemeinwesen-Projekte in Malstatt, für das Projekt stark gemacht. Im Frühjahr 2024, so hofft die Verwaltung, ist das Gebäude fertig. Baukosten: Rund drei Millionen Euro, getragen von Stadt, Land und Regionalverband.