Verkehrsbehinderung in Malstatt : Straßenbauarbeiten in Malstatt

In Malstatt kommt es zwischen Montag und Mittwoch, 19. bis 21. Oktober, wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Foto: dpa/Jan Woitas

Malstatt Die Landeshauptstadt arbeitet ab Montag, 19. Oktober, in der Brückenstraße in Malstatt. Im Abschnitt zwischen Breite Straße und Malstatter Brücke wird die Fahrbahn instandgesetzt. Dafür werden beide Fahrspuren in Richtung Alt-Saarbrücken und A 620 gesperrt.