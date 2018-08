später lesen Reparaturen Helfer reparieren kostenlos Elektrogeräte Teilen

Das monatlich wiederkehrende Saarbrücker Repair Café (Reparatur-Café) findet an diesem Samstag, 1. September, zum ersten Mal in den neuen Räumen statt. Es ist ab jetzt im Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt. red