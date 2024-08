Ankündigung von OB Uwe Conradt Mahnmal für in NS-Zeit ermordete Sinti und Roma in Saarbrücken geplant

80 Jahre ist es her, dass die Nazis am 2. August 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau rund 4300 Sinti und Roma ermordeten. Seit 2015 wird an diesem Tag in ganz Europa der bis zu 500 000 Sinti und Roma gedacht, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. In Saarbrücken fand die Gedenkveranstaltung für die Opfer in der Nähe des ehemaligen Gestapolagers Neue Bremm statt.