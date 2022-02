Ausstellung im Saarbasar : Karnevalisten zeigen Erinnerungen an närrische Zeiten

„M’r sin nit so“-Präsident Albert Kindl und der Saarbrücker OB Uwe Conradt (CDU) bei der Ausstellungseröffnung. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Der Karneval in Saarbrücken ist auch in dieser Session zum größten Teil Corona zum Opfer gefallen. Doch die Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ hat im Saarbasar etwas aufgebaut, was die Trübsal der Faasenachter ein Stück weit wegpusten kann.