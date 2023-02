Höhepunkte und Fotos der Fernsehsitzung : Ein emotionales Comeback, ein Abschied und viel Prominenz bei „M’r sin nit so“

Saarbrücken Die Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ hat am Samstag in die Saarlandhalle Saarbrücken geladen. In sechs Stunden gab es neben guter Laune und Politikerschelte auch zwei Comebacks – das von Willi Jost und der „Goldenen Europa“. Entertainer Schorsch Seitz indes hatte eine Botschaft in eigener Sache.