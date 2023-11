„Lungenklänge“ – Saarbrücker Lungenärzte gründen Lungenchor Die heilsamen Kräfte des Chorsingens: Saarbrücker Lungenärzte gründen Lungenchor

Kommt man an einem Dienstagvormittag in die Kapelle der Caritas-Klinik am Saarbrücker Rastpfuhl, so glaubt man zunächst in einen Alkoholtest der Polizei geraten zu sein. Denn die anwesenden Personen müssen alle in ein Röhrchen blasen. Die meisten tun dies nicht ohne Anstrengung und warten gespannt auf das Ergebnis im Display. Doch halt, getestet wird nicht der Grad an Alkoholisierung, sondern das aktuelle Lungenvolumen. Die Testpersonen haben nämlich alle eine schwerwiegende Lungenkrankheit, meist Asthma oder COPD (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung), seltener sind auch Tumor- oder Lungenfibrosepatienten dabei. Aber sie alle sind dem Aufruf des neu gegründeten gemeinnützigen Vereins „Lungenklänge“ gefolgt, in einem Chor für Lungenkranke zu singen.