Millionen-Krach um das Stadion Ludwigspark : Martin Welker wirft als Kandidat für das Amt des Baudezernenten „vorerst“ das Handtuch

Saarbrücken Der Rückzug von Welker kommt wenige Tage vor dem angesetzten Wahltermin.

Martin Welker, seit Juli Chef der städtischen GIU (Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung) sowie bislang Wunschkandidat von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) für das Amt des Saarbrücker Baudezernenten hat wenige Tage vor dem angesetzten Wahltermin im Stadtrat Konsequenzen gezogen. Welker steht seit Wochen in Auseinandersetzungen mit zwei Firmen, die am Saarbrücker Ludwigspark im Einsatz waren und reklamieren, dass sie auf unbezahlten Rechnungen sitzen blieben. Sowohl die Gross Bau GmbH in St. Ingbert, als auch Kempf Gartenbau in Saarbrücken haben zwischenzeitlich über Anwälte mehrere Strafanzeigen gegen Welker, der als Projektleiter Ludwigspar-Stadion eingesetzt wurde, erstattet.