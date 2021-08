Interview: Oberbürgermeister Uwe Conradt : „Alle, die mich kritisieren, zeigen ihren eigenen Frust“

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) im Gespräch zum Park-Chaos am Ludwigspark. Foto: BeckerBredel

Interview Saarbrücken Mit 6400 Zuschauern war das Stadion am vergangenen Samstag bei weitem nicht voll, dennoch gibt es Klagen über den Verkehr rund um den Ludwigspark. Und Kritik an Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Was sagt er dazu?