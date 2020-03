Tanztheater : Der Tanz der einsamen Seelen

Lucyna Zwolinska, ehemalige Tänzerin am Saarländischen Staatstheater, zeigte gemeinsam mit Robert Przybyl im Theater im Viertel ihre erste eigene Choreografie. Foto: krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken Mit dem Tanzabend „reflexio/With guts out“ stellte sich die ehemalige Staatstheater-Tänzerin Lucyna Zwolinska im Theater im Viertel vor.

Zögerlich erklingt im dunklen Raum „Amazing Grace“ auf dem Akkordeon. Dazu wirft ein Beamer einen Schwarzweiß-Film auf die Mauer. Darin ist zunächst nur eine Tänzerin in viel zu großer Regenjacke zu sehen. Es gesellt sich ein Mann dazu, der ziemlich roh mit der Frau umgeht, sie herum schubst. Sie nimmt es hin, leistet keinen Widerstand. Der Mann manipuliert die Frau derart ruppig, dass sie irgendwann leblos liegen bleibt – wie eine zerfledderte Puppe.

In der Tanz- und Musikperformance „Reflexio“, die nach der Premiere im Januar nun am Freitag und Samstag nochmal im Theater im Viertel (TiV) zu sehen war, setzen die beiden Tänzer Lucyna Zwolinska und Robert Przybyl mit dem Musiker Gabriele Basilico Emotionen in Bilder um und entfachen dabei ein intensives Spiel mit der Wahrnehmung, mit Energie und Stille.