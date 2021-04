Hauptgewinn für Saarländer : Lotto-Spieler aus dem Regionalverband knackt Millionen-Jackpot

Der Tipper ist der erste Glückspilz aus dem Saarland in diesem Jahr, der sich über einen Millionengewinn freuen darf.

Für einen saarländischen Tipper aus dem Regionalverband Saarbrücken beginnt die letzte April-Woche mit einer Menge Glück: Der oder die Glückliche hat am Samstag den Millionen-Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt und damit exakt 1.977.777 Euro gewonnen.

Der Tipper ist damit der erste Glückspilz aus dem Saarland in diesem Jahr, der dem Club der Millionäre beitritt. Zuvor hatte am Mittwoch bereits ein Tipper – ebenfalls aus dem Regionalverband Saarbrücken – in der Zusatzlotterie Super 6 den höchstmöglichen Betrag von 100.000 Euro gewonnen.

Lotto-Klassiker 6aus49 nicht geknackt

Ungeknackt bleibt dagegen der Lotto-Klassiker Lotto 6aus49. Wie Saartoto am Montagmorgen mitteilte, gelang es keinen Tipper einen Sechser plus Superzahl oder einen Sechser richtig vorherzusagen. Für die Ziehung am Mittwoch liegen in Gewinnklasse 1 (6er + SZ) damit rund 13 Millionen und in Gewinnklasse 2 (6er) rund 4 Millionen Euro.