Lotto 6aus49 in Saarbrücken Erste männliche Lotto-Fee hört auf und wird durch vier Frauen ersetzt

Mit Beginn der Internet-Übertragung der Lotto-Ziehungen startete auch die Karriere von Chris Fleischhauer als erste männliche Lotto-Fee. Das war im Jahr 2013, zehn Jahre später will er sich nun „neuen beruflichen Herausforderungen widmen“, wie es in der Pressemitteilung des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) am Dienstagmorgen heißt. Gemeinsam mit Moderatorin Miriam Hannah war er jahrelang das Gesicht der bundesweit beliebten Lotterie. Die deutsch-kanadische Moderatorin Hannah war seit 2017 an Fleischhauers Seite. Sie ist die Markenbotschafterin von Lotto 6aus49.