Saarbrücken Nach einem rasanten Anstieg der Pegel ist die Saarbrücker Stadtautobahn A 620 am frühen Dienstagmorgen gesperrt worden. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist bisher noch unklar.

Es hatte sich angekündigt: Nach den Schauern am vergangenen Samstag war beim Hochwassermeldezentrum ein „größerer Anstieg“ im Einzugsgebiet der Saar zu Wochenbeginn erwartet worden. Am Montag um 11 Uhr lag der Pegel in St. Arnual bei 3,10 Metern – für die Stadtautobahn kritisch wird es bei 3,80 Metern. Am frühen Dienstagmorgen wurde der kritische Pegelstand dann überschritten, die Autobahn gesperrt. Um 8 Uhr morgens liegt der Pegel der Saar bei 4,39 m. Wann die Sperrung zwischen Luisen- und Bismarckbrücke aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Aktuell steht auf einigen Teilen der Strecke das Wasser. Und die Tendenz ist laut Hochwassermeldedienst weiter steigend. Nicht nur die Pegel an der Saar sind in der Nacht auf Dienstag rasant angestiegen. Mittlere Hochwasser gibt es am Morgen auch am Schwarzbach bei Einöd, am Losheimer Bach bei Nunkirchen sowie an der Blies und der Nahe.