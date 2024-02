Laisse chanter les filles Lasst die Mädels singen! Französisches Chanson mit Lily Luca

Ihre Liebe zum Chanson entdeckte Lily Luca während ihres Studiums der Musikwissenschaft in Lyon. Eine Begegnung mit der 2020 verstorbenen Chanson-Legende Anne Sylvestre war daraufhin der entscheidende Auslöser. Lily Luca nahm an einem Chansonschreibkurs dieser großen Chansonkünstlerin teil und hatte die Ehre, in ihrem Vorprogramm beim legendären Festival „Barjac m’enchante“ aufzutreten. Die Chansonzeitschrift „Hexagone“ nennt sie einen „aufsteigender Stern des französischen Chansons“. Lily Luca schreibt mit einer Mischung aus trockenem Humor, Selbstironie und Engagement. Auf der Bühne brauchen ihre Lieder nicht mehr als ihre Stimme und ihre Gitarre.