„Lilo und der Schmerz der Anderen“ Saarländische Jugendliche auf den Spuren einer getöteten jungen Saarbrückerin

„Nimm das Leben leicht + deine Pflichten ernst“ hatte Willi Ermann seiner elfjährigen Tochter Lilo 1937 ins Poesiealbum geschrieben. Gefolgt von optmistischen Sinnsprüchen von Onkel Leo und Tante Else, den Freundinnen Ruth und Marianne, dem Opa und der Mutter. Keinen davon konnte das jüdische Mädchen, das mit ihrer Familie in der Saarbrücker Kärcherstraße aufwuchs, mit Leben füllen. 1943 wurde sie zusammen mit ihren Eltern in Auschwitz-Birkenau umgebracht.