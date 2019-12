Neu in Saarbrücken : Licht-Spiele an der Europa Galerie

Am gestrigen Montagabend (09.12.2019) wurde eine Illumination das 1. Mal auf der Fassade der Europa Galerie in Saarbrücken präsentiert. „Es geht um die Geschichte der Europa Galerie. Von der ehemaligen Bergwerksdirektion zum Thema Kohle und Stahl bis in die Gegenwart“, so der Veranstalter Knut Meierfels von BigFM. Verschiedene 3D Effekte, schwarzweiß Aufnahmen und bunte, witzige Fotos lassen die Europa Galerie vom 09.12.2019 bis zum 21.12.2019 heller strahlen. Jeden Abend kann man die Attraktion um 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr bestaunen. Der Saarbrücker Foto- und Filmdesigner Horst Ruland freut sich über den Start und ist sehr fasziniert über die Historie des heutigen Shoppingcenters. „Ich habe 14 Tage für die Produktion gebraucht und bin sehr froh, dass alles fertig wurde und jetzt super funktioniert“, erzählt der 62-jährige aufgeregt. Mit dem Projekt soll ein zusätzliches, modernes Highlight am anderen Ende des Weihnachtsmarktes gezeigt werden. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel