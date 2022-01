Dramatischer Hilfeaufruf : An Blutkrebs erkrankt: „Es ist ihre letzte Chance“ – Team am Winterberg-Klinikum sucht für Kollegin dringend Spender

An Blutkrebs erkrankt: „Es ist ihre letzte Chance“ – Team am Winterberg-Klinikum sucht für Kollegin dringend Spender

saarbrücken Die Diagnose für eine 37 Jahre alte Mutter war niederschmetternd: Leukämie. Jetzt kann nur eine Stammzellenspende helfen. Dazu rufen ihre Kollegen am Winterberg-Klinikum auf. Und jeder kann dazu beitragen, Melanies Leben zu retten.

Die Belegschaft am Klinikum auf dem Winterberg in Saarbrücken ist sehr besorgt um ihre Kollegin Melanie. Die 37-Jährige ist krank, sehr krank. Denn sie hat Blutkrebs. Damit sie diese Krankheit übersteht, braucht sie dringend einen Stammzellenspender für eine Knochenmarktransplantation.

Zurzeit versuchten Ärzte, die Leukämie mit Chemotherapie in Schach zu halten. Doch eine Stammzellenspende ist unerlässlich, schreiben die Initiatoren des Hilfsaufrufes bei Facebook. Dort machten sie auf die verzweifelte Lage der Juristin mit zwei kleinen Jungs (7/1) aufmerksam.

„Es ist ihre letzte Chance“, wird Melanies Freundin Laura Jost zitiert. „Sie hat große Angst vor der monatelangen Isolation im Krankenhaus, ohne ihre Kinder sehen zu können. Aber sie will kämpfen und gesund werden, weil sie eine Löwenmama ist.“

Mit diesen bewegenden Worten ruft das Team dazu auf, sich typisieren zu lassen. Um jenen mit der passenden Blutgruppe herauszufinden, der dann als Spender infrage kommt. Darum werben sie dafür, sich bei der Deutschen Knochemark-Spenderdatei (DKMS) zu registrieren. Die Zeit dränge. „Wir setzen alles in Bewegung, um ihr zu helfen. Dafür brauchen wir auch Dich“, schreiben die Unterstützer mit eindringlichen Worten. Melanie arbeitet in der Winterberg-Klinik im Bereich Arbeitsrecht in dem Klinikum. Zurzeit ist sie selbst Patientin und kann aktuell nicht nach Hause zu ihrer Familie.