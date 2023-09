„Wieso werde ich so hart bestraft?“ „Letzte Generation“-Demo in Saarbrücken wegen Geldstrafe für Aktivisten (Fotos)

Die Richterin am Amtsgericht Heidelberg sah es als erwiesen an, dass der 31-Jährige „Nötigung im Straßenverkehr“ begangen habe, weil er sich auf der Straße in Heidelberg festgeklebt hatte. „Tatsächlich leistete er friedlichen, gewaltfreien Protest“, so die Aktivisten der „Letzten Generation“ in Saarbrücken. Sie riefen dazu auf, mit einer Spende Solidarität zu zeigen.„Wir setzen unseren friedlichen zivilen Widerstand weiterhin ein, um effektiven Klimaschutz durch die Bundesregierung zu bewirken. Ihre bisherigen Pläne sind nicht ausreichend und werden nicht eingehalten.