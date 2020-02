Saarländisches Künstlerhaus : Alexey Weißmüller liest im Künstlerhaus

Saarbrücken (red) „Träume wachen zwischen Hängematten“. Unter diesem poetischen Titel präsentiert am Montag, 2. März, 20 Uhr, Alexey Weißmüller Lyrik und Kurzprosa im Saarländischen Künstlerhaus (Karlstraße 1).

„Alexey Weißmüller lädt uns zum Träumen ein“, heißt es in der Ankündigung des Künstlerhauses. „Mit dabei hat er eine Hängematte voller träumerischer Lyrik und Kurzprosa. Und einen Blumentopf mit ‚verblühten Nachtetüden’ bringt er auch noch mit. Das Phänomen Traum findet Weißmüller nicht nur als literarischen Gegenstand, sondern auch aufgrund seiner Form spannend; Traum- und Textproduktion sind für den Autor enge Verwandte“.

Alexey Weißmüller wurde 1988 im Saarland geboren und studierte Philosophie, Biologie und Musik an der Goethe-Universität Frankfurt. Sein Debüt „blaufuchs“ erschien 2010 in der Topicana-Reihe des VS Saar. Der Eintritt ist frei.