Ausstellung von Leslie Huppert in der Johanneskirche Leslie Huppert: „Moving Identity V“ in der Saarbrücker Johanneskirche

Auch sind diese Arbeiten nicht frei von autobiografischen Bezügen. Leslie Huppert, 1960 als Tochter eines US-Soldaten und einer Deutschen in Saarbrücken geboren, konnte als Kind nachfühlen, wie sich Ausgrenzung und Demütigungen aufgrund von Stereotypen anfühlen. Im „Raum der Stille“ in der Johanneskirche wird sie Menschen in Videointerviews selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar ganz unterschiedliche Menschen – von dunkelhäutigen Brasilianern, die ihre Meinungen zu Hautfarbe und Rassismus im eigenen Land mitteilen, bis zum palästinensisch-stämmigen Deutschen, der trotz rassistischer Erfahrungen selbst nicht frei von Ressentiments ist.