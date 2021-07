Leichtathletik : Melitta Czerwenka-Nagel muss Weltrekordversuch verschieben

Eigentlich wollte Senioren-Läuferin Melitta Czerwenka-Nagel (LAG Saarbrücken) heute Abend beim 3. Läufer-Meeting der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal im Stadion Kieselhumes den Weltrekord in der Altersklasse W 90 über 1500 Meter angreifen.

In ihrem letzten Training hat sich die 91-Jährige aber leider leicht verletzt und muss dieses Vorhaben nach Rücksprache mit ihrem Orthopäden verschieben. „Es ist eine Zerrung, aber nicht dramatisch“, berichtete sie am Mittwochabend. Sie überlegt nun, ob sie im September die 1500 Meter bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Baunatal läuft und bei einem Abendsportfest in Saarlouis den Weltrekord über die Meile in Angriff nimmt.