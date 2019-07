Nach Leichenfund in Saarbrücken : Toter in der Saar – Es handelt sich um einen Obdachlosen

Saarbrücken Todesursache und Herkunft stehen fest. Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Seine Leiche war am frühen Montag (1. Juli) nahe der Malstatter Brücke in der Saar entdeckt worden. Um 7.15 Uhr wurde sie aus dem Fluss geborgen. Rechtsmediziner an der Uni-Klinik in Homburg stellten fest, dass der Mann ertrunken war. Die Ermittler schließen ein Verbrechen aus.