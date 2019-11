Vom Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken : Lehrer aus dem Saarland beim Deutschen Lehrerpreis geehrt

Vom Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken

Saarbrücken Ein Lehrer aus dem Saarland ist für sein pädagogisches Engagement ausgezeichnet worden. Sebastian Kloß erhielt den Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“.

Saarbrücken (dpa/lrs) Kloß ist Lehrer am Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken. Der Deutsche Philologenverband und die Vodafone Stiftung teilten die Auszeichnung in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ am Montag mit.