Sie galt als unheilbar krank Er rettete eine Patientin entgegen aller Diagnosen – Winterberg-Chefarzt für Sonderpreis nominiert

Doch was ließ die Initiatoren auf den Krebs-Facharzt aufmerksam werden? Der Onkologe nahm sich einem aussichtslosen Fall an. Michaela Hess aus Saarburg litt unter einem Geschwulst an ihrem inneren Organ. Ihr Heilungschancen schätzten bis dahin Mediziner so gering ein, dass sie sich nicht an eine Operation herantrauten. Doch nach dieser schlimmen Diagnose im Frühjahr 2023 setzte ihr Mann Sascha alles in Bewegung, das unausweichlich Erscheinende zu ändern.