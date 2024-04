Le Carreau mit Tanz und Akrobatik Mit dem Bus zum Tanz und Akrobatik in Forbach

Anders sieht es da bei den beiden anderen April-Produktionen im Le Carreau aus. Da kann man sich fahren lassen und muss kein Wort Französisch verstehen. Am 9. April wird „La révolte comme une urgence de vivre“ (Aufstand als Lebensnotwendigkeit) aufgeführt. Von den Zirkusfrauen und Musikerinnen der Gruppe „Les filles du renard pâle“. Angeführt von der Seiltänzerin Johanne Humblet erobern sie die Bühne, um den akrobatischen Kampf aufzunehmen. Das Stück ist ohne Sprache, also für alle geeignet. Und deshalb wird auch ein Busshuttle von Saarbrücken nach Forbach angeboten. Abfahrt ist um 19 Uhr am Tbilisserplatz. (Reservierung erforderlich: billetterie@carreau-forbach.com oder Tel. (0033) 3 87 84 64 34.