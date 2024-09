Viel Verkehr rund um die Gersweiler Brücke in Burbach Lange Staus nerven Anwohner und Autofahrer

An der Gersweiler Brücke staut sich der Verkehr in Spitzenzeiten vor allem in eine Richtung: zurück in die Burbacher Ortsmitte. Das ärgert Autofahrer und Gewerbetreibende, die sich vor den Sommerferien in einer Umfrage unserer Zeitung beklagt hatten. Sie beschrieben Staus bis in die Berg- und Hochstraße, beklagten zugefahrene Kreuzungen, hupende Autos und zugestellte Fahrradwege. Durch die Staus kämen auch die Busse zu spät, teils habe es auch Rückwirkungen bis in die Nebenstraßen.